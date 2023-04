"Me he sacado la mugre": Nicole Moreno anuncia que se va a trabajar a Miami

06 abr. 2023 - 15:00 hrs.

La modelo fitness Nicole "Luli" Moreno anunció que dentro de los próximos meses dejará Chile, debido a que fue reclutada por una empresa deportiva que le ofreció trabajo en Miami, Estados Unidos.

Resulta que la empresa COOLTO Fitness, que tiene una plataforma de ejercicios deportivos del mismo nombre, eligió a "Luli" como su embajadora oficial para el mercado latinoamericano, grabando videos para todos los abonados a la aplicación.

"Es un honor"

En conversación con Las Últimas Noticias, el creador de la plataforma, Yasmany Rodríguez, señaló que eligió a Luli por su "inspiradora historia de transformación".

"He visto su proceso de cambio de principio a fin. Sé que empezó desde adentro y se cultivó hacia fuera. Eso es lo que buscamos. Personas reales, transformaciones reales que motiven a todos los latinos, en especial, a la gente de Chile", explicó.

Nicole Moreno

Moreno ya se fue a Miami, donde pasará cerca de 3 semanas grabando con un equipo profesional retos deportivos, ejercicios y rutinas.

"Es un honor que hayan pensado en mi nombre para Latinoamérica. Quiero dejar bien puesto el nombre de Chile. Igual es algo súper potente (...) Me encanta que se esté valorizando mi trabajo. Me he sacado la mugre. Le he puesto mucho esfuerzo", señaló al mismo medio.

Sobre su primer día de trabajo, señaló que fue "excelente". "Grabamos algunas cápsulas (...) La idea es que la gente haga cambios de vida, formen su mente y cuerpo, y desde el lugar más cómodo de su casa".

