Varitas de Harry Potter y el traje de John Wick: Los artículos que puedes comprar en enorme subasta de Hollywood

Una nueva subasta de la famosa casa Julien's Auctions tendrá lugar el próximo 22 y 23 de abril. En esta ocasión se presentarán elementos que forman parte de los últimos 100 años de la historia de Hollywood, que contará con recordadas piezas del cine.

"Estamos orgullosos de desvelar esta colección sin precedentes de objetos que han definido la cultura pop y la historia de Hollywood del siglo pasado y que seguirán celebrando la magia del cine durante los siglos venideros", comentó en un comunicado de prensa, el fundador y director ejecutivo de Julien's Auctions, Martin Nolan.

En total, son 1.400 icónicos artículos, desde muebles, vestuarios, joyas y memorabilia general de recordados filmes, como "Pulp Fiction", "Saturday Night Fever", y modernas películas del Universo Cinematográfico de Marvel, como "Iron Man" y "Capitán América".

Si eres fanático de la era dorada y los clásicos de las películas norteamericanas, los primeros lotes de la subasta serán los ideales para ti.

Entre estos encontrarás artículos como uno de los bastones de bambú de Charlie Chaplin, vestuario de la recordada Elizabeth Taylor, joyería de Marilyn Monroe y Mae West, junto con una chaqueta Burberry que alguna vez perteneció a Marlon Brando.

El vestuario de John Travolta en "Saturday Night Fever" y "Pulp Fiction", la tabla voladora (Hover Board) de Marty MacFly (Michael J. Fox) de "Volver al Futuro 2", y artículos de la saga "Terminator" también estarán a la venta.

