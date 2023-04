Tiene un importante cargo en la municipalidad de Temuco: La nueva vida de Yamna Lobos en el sur de Chile

05 abr. 2023 - 13:30 hrs.

A mediados del 2022, la vida de Yamna Lobos dio un giro, debido a que decidió mudarse de Santiago hasta la ciudad de Temuco, ya que fue contratada por el municipio como gerenta de la Corporación de Deportes de la comuna.

Un cargo en el que lleva casi un año y del cual recientemente habló, reconociendo que no lo aceptó de buenas a primeras, sino que el alcalde de dicha localidad, Roberto Neira, tuvo que convencerla en varias ocasiones.

La nueva vida de Yamna Lobos

En una entrevista con TVN, Yamna señaló de entrada sobre su cargo que "fue desafiante en su minuto, y ahora estoy encaminada en eso, viviendo en el sur con mi familia, lejos de la contención, pero bien".

Tras dos negociaciones fallidas con el alcalde, se juntó nuevamente con él en la Región Metropolitana, decidiendo finalmente aceptar la carta de oferta.

Yamna Lobos en su cargo como gerenta de la Corporación de Deportes

"En la tercera oportunidad, me junté con el alcalde acá en Santiago, él me dijo: ‘El equipo está estudiando nuestro perfil y tú encajas perfectamente en este rol’, y ahí me empezó a gustar. Además, nosotros como familia estábamos buscando otras alternativas para vivir", recordó.

Esta oportunidad le vino como anillo al dedo, ya que desde hace un tiempo se encontraba reflexionando sobre su futuro laboral, debido a que tenía claro que a la danza no podría dedicarse toda la vida. Por lo mismo, tiempo atrás se había matriculado a estudiar actividad física y deportes.

Yamna Lobos y su marido

“Yo entré a estudiar porque quería complementar lo que tenía que es el baile, quería hacer algo para entrenar bailarines, ese era mi propósito, pero en el transcurso de la vida y en ese camino las cosas se mostraron diferentes", cerró, ya que finalmente dichos conocimientos le permitieron hoy estar en dicho cargo administrativo.

