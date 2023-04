Fue invitada por un cantante de trap: Adriana Barrientos participó del cumpleaños de Pablo Chill-E

05 abr. 2023 - 07:00 hrs.

La modelo de 42 años Adriana Barrientos participó de la fiesta de cumpleaños número 23 del artista urbano Pablo Chill-E, uno de los máximos exponentes de la escena musical actual.

Sin embargo, Adriana no se invitó sola a la celebración, ya que fue convidada por otro cantante urbano.

Se trata del artista de trap Ben Bulgari, conocido por sus temas "De las torres" o su colaboración con Harry Nach en "Ahora".

Comenzaron a hablar por Instagram

La modelo y Bulgari, se conocieron a través de Instagram, plataforma en la que conversaban esporádicamente, hasta que hace unos días, el cantante le hizo la invitación.

Descartan relación amorosa

"Él es súper amoroso y caballero. Lo pasé increíble", cuenta Adriana, quien inmediatamente se vio involucrada amorosamente con el músico por la opinión pública, sin embargo, ella lo niega.

"Lo pasamos súper bien, pero nada romántico, sino que en una onda hermanable. Cuando me propuso ir yo estaba feliz, me pasó a buscar en su Porsche, estuvo toda la noche pendiente de mí y si yo quería una copa de espumante, él me la traía, así de amoroso", explica Barrientos en conversación con Las Últimas Noticias.

Por su parte, el artista también descarta una supuesta relación amorosa, "Había mucha gente en la fiesta y como Adriana nunca había ido a estas juntas, le sacaban fotos. Pronto se dieron cuenta de que andaba conmigo y comenzaron a especular".

"Me contó de su vida y cómo colabora anónimamente con mucha gente. Somos amigos. Yo no me proyecto, uno nunca sabe, no hay que cerrarse a otra opción", consignó el artista a LUN.

