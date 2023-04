"No estoy recibiendo un ingreso mensual fijo": Palta Meléndez habla de su vida en España "viviendo de sus ahorros"

03 abr. 2023 - 02:30 hrs.

Hace ya un par de años que el comediante chileno Juan Carlos "Palta" Meléndez, se fue de nuestro país para radicarse en España junto a su esposa Sandra Bermúdez y sus dos hijos menores.

Es así que Melendez, actualmente se encuentra viviendo en Benalmádena, municipio ubicado a aproximadamente 15 minutos de Málaga, donde se compró una amplia casa con vista al mar Mediterráneo, habló sobre cómo ha sido de vida alejada de Chile.

"No estoy recibiendo un ingreso mensual fijo"

En conversación con LUN, el humorista explicó que desde que reside en el país ibérico se encuentra "viviendo de sus ahorros". "He ganado algunos euros, es verdad. Hice un show en una fonda dieciochera para residentes chilenos en la Feria de los Pueblos, pero no estoy recibiendo un ingreso mensual fijo", detalló.

En la misma línea, reveló que "con lo que me traje de Chile, me compré esta casa, un vehículo y hasta el día de hoy estoy viviendo de mis ahorros".

Sin embargo, pese a que aseguró que "todavía, gracias a Dios, podría aguantar un año sin trabajar", reflexionó manifestando que "esa no es la idea. Los ahorros son para emergencias".

La vida es más barata en España que en Chile

Aun sin ingresos fijos, Melendez detalló que al ser la vida más barata en España que en Chile, no es tanto dinero el que necesita para sobrevivir. "Te diría que la canasta familiar es un 30% más barata que en Chile. Además, la salud y la educación acá son gratuitas, entonces se amortiza mucho en relación a lo que pagaba en Chile", le comentó al medio citado.

Además, recalcó que se siente afortunado respecto a la manera en que llegó a España, ya que, según señaló, "yo compré una casa grande acá, de cuatro habitaciones, con una terraza increíble frente al mar. La compré durante la pandemia a muy buen precio. Y tuvimos una suerte extraordinaria, porque hoy las propiedades al rededor de Málaga están carísimas. Subieron los precios de forma increíble".

"Realmente lo veo como una bendición", enfatizó, aclarando que "acá vivo normal, tengo una vida absolutamente normal. No vivo apretado del cinturón. Acá tú puedes vivir de lo más bien con un millón de pesos mensuales (1.150 euros aproximadamente). Con eso te alcanza para moverte. Además, yo nunca he sido una persona apegada al lujo. Tengo un Casio y no un Rolex, jajaja".

Ordenado en las finanzas

Pese a cómo vive actualmente, el Palta esclareció que "dentro de todo, siempre cuidé mis ingresos en Chile. Siempre he sido padre y ese rigor te implica ser ordenado en las finanzas. Yo pasé por periodos buenos y malos como artista. Siempre hice humor político, trabajé harto en TV, pero tuve periodos en que no me llamaban. Una vez hice un chiste del Papa y estuve como tres años censurado".

"Pero yo sabía que por hacer humor contingente podía incomodar, así que eso me obligó a ser ordenado. Vivía de los sueldos actuando en pubs, salitas y teatro. Siempre fui ordenado", agregó.

Finalmente, sobre su decisión de irse a España sentenció que "me vine por mi familia. Y todo este proceso ha sido bastante positivo en términos familiares. Es verdad que pasé semanas depresivas, de decir 'qué hago aquí', 'acá nadie me va a entender mi humor'; pero poco a poco me he ido acomodando".

"Tengo fe de que me va a ir muy bien", cerró.

