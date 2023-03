El duro cuestionamiento que recibió Baltazar por parte de Margarita en "La Ley de Baltazar"

30 mar. 2023 - 21:56 hrs.

En el nuevo capítulo de la "Ley de Baltazar", emitido este jueves 30 de marzo, Baltazar (Francisco Reyes) tuvo una suerte de discusión que terminó con atisbos de coqueteo con Margarita.

En un principio, es Margarita quien le ofrece al protagonista mantener un pacto de no agresión. "Necesito que rememos para el mismo lado, le propuso esta. "Yo no quiero tener más conflicto con la familia", profundizó.

En esa línea, Baltazar con un dejo sarcástico le responde: "Nuestra relación con el Lucas se ha ido poniendo cada vez más cotidiana y que no tenemos nada que ver porque yo me voy a casar con la Cristinita y yo voy a mantener una relación familiar".

Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. Esto porque Baltazar contraatacó. "¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada que te ibas a salir de monja". "Durante 40 años te pedí que lo hicieras", insistió.

"No lo hice por ti, Baltazar, ya te lo expliqué. Fue por Lucas, porque era una situación demasiado contradictoria", replicó Margarita.

Posteriormente, Baltazar replica que de todas maneras le debió haber avisado. "A lo mejor me hubieras dado la libertad de haber tomado otras decisiones(...) de no comprometerme con la Cristinita".

"Quizás tu amor no era tan fuerte", respondió.

