"En una de esas se animan": Paola Troncoso muestra cómo construye un invernadero en su hogar

30 mar. 2023 - 12:00 hrs.

La actriz Paola Troncoso sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar cómo está construyendo un invernadero en su hogar.

Hace algunos días, la intérprete nacional publicó un video en que exhibió cómo está edificando, a punta de taladro y sierras, el invernadero.

En el registro recopilaba diversas imágenes de la mano de obra, además de fotografías de cómo va quedando.

"En una de esas se animan"

El video tuvo buena aceptación de sus seguidores, lo que motivó a la actriz a realizar otra publicación para mostrar detalladamente cómo está desarrollando este proyecto.

"Siempre les cuento que hago miles de cosas y hoy me dije... ¿Por qué no les muestro a los chiquillos que estoy haciendo ahora? En una de esas se animan y hacen su propio invernadero como lo estoy haciendo yo", señaló en el primer video.

En un segundo registro, la exintegrante del extinto programa "Morandé con Compañía", indicó que quería que sus seguidores fueran viendo el proceso.

"Estamos dentro, me falta mucho todavía. De hecho, toda la orilla de abajo no la pude hacer porque me quedé sin madera, pero tengo que comprar lo que me falta", comentó, para luego detallar que el invernadero cuenta con tres metros de ancho por cuatro de largo.

La estructura metálica que recubre la infraestructura, Troncoso ya la tenía, pero, para quienes no cuenten con ella, detalló que "lo pueden hacer con malla acma, pueden utilizar una o dos mallas y lo afirman a la madera que va abajo, y solito al ponerlo, les va a dar la curva. Después lo pueden unir con alambres".

Actualmente, el invernadero está con una malla de kiwi (o raschel). "En invierno, que pronto viene, todo va a estar cubierto de plástico, porque las suculentas sufren mucho y se pueden morir", acotó.

"No saben lo feliz que me hacen"

Paola Troncoso agradeció la aceptación que han tenido sus videos entre las personas que la siguen en redes sociales.

"Muchas gracias a todos por el cariño, no saben lo feliz que me hacen. Espero que se animen a hacer sus propias cosas en casa, quien dice que no sabe es porque no quiere aprender, jijijiji. Buenas noches a todos. De a poco iré subiendo videos", dijo en la descripción del segundo clip.

Luego, la noche del miércoles, subió un tercer video en el que muestra cómo ha ido tomando las medidas y cortando los palos para edificar la puerta de su invernadero.

