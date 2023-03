"Esto no se hace": Kel Calderón defiende a Marcianeke tras polémico comentario sobre The Beatles

26 mar. 2023 - 21:30 hrs.

Tras la entrevista que detonó masivas burlas hacia el artista nacional, Marcianeke, la influencer Kel Calderón lanzó un mensaje a través de sus redes sociales para defenderlo.

Todo comenzó luego que Matías Muñoz, el verdadero nombre del cantante urbano, diera una particular respuesta.

Cuando se encontraban hablando sobre con quién sería su sueño colaborar, Marcianeke respondió que él esperaba lograr un proyecto musical con Bad Bunny o Ñengo Flow.

Uno de los periodistas que lo entrevistaba, él le preguntó si le gustaban los artistas más clásicos, como la banda The Beatles, a lo que Matías dijo: "Yo feliz si llego a compartir un día con ellos", desatando risas entre los comunicadores.

La respuesta del intérprete de "Dímelo Ma'" se volvió rápidamente viral, entre cometarios de burla por no saber que la banda se disolvió, y otros defendiendo al artista insistiendo que aún hay integrantes con vida.

“Ustedes saben que la tele siempre intenta pisotearte de alguna manera. Se les olvida que somos buenos y queridos”, escribió Marcianeke, en un post desde su cuenta de Instagram luego del suceso.

Kel demuestra su enojo

La situación despertó la molestia en la Influencer y este domingo utilizó sus redes sociales para defender al cantante.

Su desahogo comenzó así: “Esto no se hace. No saben la rabia que me dio ver este video, sobre todo las risas de burla al final”.

“En lugar de agradecer que les dedicó tiempo y buena onda, se burlan”, siguió la también modelo y añadió que “lo único que te debe dar vergüenza al ver este video es como se ríen de su invitado”.

Sobre el éxito del cantante nacional, Kel aseguró en el texto que "este cabro está súper lejos de necesitar la promo de este programa".

Revisa su descargo aquí: