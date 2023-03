Tutú Vidaurre se fue a vivir con amigos a "mansión" en Las Condes: "Estoy viviendo un momento de full amistad"

26 mar. 2023 - 08:00 hrs.

María Jesús Vidaurre, también conocida como "Tutú", se fue a vivir con tres amigos a una gran casa en Las Condes.

La exparticipante de "Master Chef", luego de vivir sola, aceptó la invitación de sus amigos para compartir una casa ubicada en el sector de Quinchamalí.

El miedo de Tutú Vidaurre

"Tenía miedo de vivir con más personas. Rey (su amigo Raimundo Alcalde) hace años que me propone que me cambie con ellos, pero me asustaban los posibles conflictos en la amistad", relató Tutú en conversación con Las Últimas Noticias.

Actualmente, la actriz, tiene tres roommates, Rantés Verdugo (conocido como el Ranty), Yohans Ogaz (@holasoycabezon) y Alcalde.

"Cambié de opinión porque están construyendo literalmente frente a mi ventana y llevo un año sin dormir. No podía estar en el día en mi departamento. No me cambié el año pasado porque tenía mucho trabajo en el extranjero", explicó Vidaurre.

Vivir con otros hombres

En cuanto a vivir solo con hombres, ella no se hace problema, ya que dice estar acostumbrada a vivir gente del sexo opuesto.

"Soy la única mujer en mi familia, tengo dos hermanos y muchos primos. Toda mi vida he pasado rodeada de hombres. Estoy más acostumbrada a eso que a vivir con mujeres. Me siento como en casa y lo bueno es que todos somos muy amigos", prosiguió.

La casa es amplia, cuenta con 10 habitaciones, un gran jardín con piscina, incluso, la actriz la describe como una "mansión".

Vidaurre, de 26 años, ya había vivido sola, además, esta estancia con sus amigos es temporal, ya que tiene planeado irse a vivir con su pololo. "Es muy entretenido, porque antes de ese gran paso, que será una época tranquila, estoy viviendo un momento de full amistad y más juvenil".

