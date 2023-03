Ignacia Michelson aclara vía redes sociales rumores de ruptura con Marcianeke

25 mar. 2023 - 19:30 hrs.

Desde que la influencer, Ignacia Michelson, y Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, han anunciado su particular relación amorosa, han generado una ola de comentarios que no deja de crecer, por lo que la modelo utilizó sus redes sociales para aclarar la situación sentimental entre ambos.

La pareja nuevamente está en la palestra debido a una nueva especulación en redes sociales sobre la supuesta infidelidad del artista urbano.

Lo que desató la molestia del cantante nacional, que hizo ver desde su cuenta de Instagram, fue que "a mí no me hagan pelear por faldas", decía en uno de sus post.

"Soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende", siguió en la publicación.

Con todo esto, Michelson utilizó sus redes sociales para aclarar todo el asunto.

En la dinámica de preguntas que presenta la aplicación, la también DJ recibió una consulta de sus seguidores que dio paso para que ella hablará sobre la situación.

"¿Es verdad que ya no estás con Marcianeke?", recibió como pregunta la exchica reality, a lo que respondió, sin rodeos: “No, ya no estamos”.

Sin embargo, horas más tarde, Ignacia compartió un video en sus historias aclarando las especulaciones que se desataron del posible quiebre con Matías.

“Con el Mati no hemos terminado, solo pensé que me estaba preguntando si estábamos juntos ahora, y él está en España y yo estoy acá en Santiago. Eso, nada más”, aseguró.

Sobre las acusaciones de infidelidad, Michelson contestó que "en ese tiempo no estábamos de novios, entonces él puede hacer lo que quiera cuando no estábamos de novios".

Para terminar con las especulaciones, Ignacia confirmó que la relación con Matías seguía y muy bien.

“Ustedes saben que nuestra relación es superliberal. Estamos muy bien, su ropa está aquí en mi casa. Vivimos juntos. Él se fue de gira, así que yo estoy acá trabajando también. Y eso, todo bien”, terminó.

