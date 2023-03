Coté López responde a críticas de seguidores por su forma de vestir

26 mar. 2023 - 12:00 hrs.

La influencer, Cote López, utilizó la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram para conversar de diversos temas con sus seguidores durante su estadía en España.

En dicha instancia, la modelo estuvo recibiendo varias preguntas sobre su vida, su viaje e, incluso, recibió ácidos comentarios sobre su manera de vestir.

Aprovechando el viaje, la empresaria chilena, dejó que sus seguidores comentarán lo que les pareciera en un cajón de preguntas de la red social, pero pese a recibir varios comentarios positivos, algunos aprovecharon la oportunidad para escribirle "mala onda".

Instagram María José López

La respuesta de ella

En uno de los post que subió, la pregunta que respondió era: “¿Por qué hablas como si tuvieras la boca dormida?”.

Ella respondió con humor: "Quizás porque olvide ponerle despertador jajajaja. Oh, qué fome... no sé", escribió.

Y agregó en su respuesta al ácido comentario, “quizás cuando hablo cansada o comiendo. La verdad, no sé… igual, tengo menos movilidad en la boca que una persona normal“, refiriéndose a las intervenciones que tiene en sus labios.

Luego se le preguntó: "¿Por qué a veces andas tan mal vestida allá?”, haciendo referencia al viaje en el que se encontraba con su esposo, Luis "Mago" Jiménez.

La influencer respondió con toda su amabilidad: "Huuum, porque ando cómoda. Traje solo una maleta, si me ponía a armar outfits para 10 días iba a necesitar mínimo cuatro equipajes, porque es invierno y es la ropa más grande", escribió como respuesta.

Y complementó para finalizar, "además, tenía demasiados vuelos y diferentes escalas, seguro se me perderían... Así que traje ropa para no tener frío, estar cómoda y listo, no para lucirme".

Instagram María José López Instagram María José López

