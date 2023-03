Selena Gomez defiende a la esposa de su ex: Envía mensaje para detener el bullying hacia Hailey Bieber

24 mar. 2023 - 13:00 hrs.

Todos creímos en 2022 que las cosas entre la cantante Selena Gomez y la modelo Hailey Bieber, quien es la actual esposa de Justin Bieber, habían quedado en paz.

Si bien nunca manifestaron públicamente estar "en guerra", los fans de Selena suponían que la artista estaba enemistada con Hailey, debido a que esta última fue quien se casó con el ex de Gomez.

Este rumor quedó atrás con una foto en la cual ambas aparecen sonrientes, dejando en claro que ningún hombre incidió en la relación de ambas.

Hailey Bieber y Selena Gomez

Los "conflictos" de este 2023

No obstante, todo cambió a comienzos de 2023, luego que Selena Gomez subiera una foto en bikini y comenzara a recibir "cyberbullying" de parte de internautas que consideraban que había subido de peso.

Justo en la semana que más comentarios hirientes Selena recibió, Hailey Bieber subió un video a TikTok junto a Kendall Jenner, una de sus íntimas amigas, en el que se escucha decir en un audio: "No digo que ella lo merezca, pero el tiempo de Dios siempre es correcto".

Días después, nuevos antecedentes se sumaron a esta "pelea", luego que Selena subiera una foto a sus redes sociales en donde aparece con sus cejas desordenadas.

En esa misma jornada, solo horas más tarde, esta vez otra de las hermanas Jenner, la empresaria Kylie, y Hailey subieron otro TikTok juntas, en donde ambas recalcan cómo se encuentran sus cejas, también desordenadas, preguntándose: "¿Esto fue un accidente?".

Selena Gomez y Kylie Jenner.

Selena Gomez pide que dejen de hostigar a Hailey

Para los fans de la cantante, ambos hechos fueron considerados como indirectas hacia Selena, iniciando así una campaña en redes sociales para dejar de seguir a Bieber e incluso dejándole mensajes de odio durante semanas.

Por lo anterior, en horas de esta jornada, la propia Selena pidió a sus fanáticos, a través de una historia de Instagram, que dejaran de enviarle comentarios a Hailey Bieber.

"Hailey Bieber me contactó y me hizo saber que está recibiendo amenazas de muerte, odio y negatividad. Esto no es lo que apoyo. Nadie debería experimentar odio o bullying. Siempre he abogado por la amabilidad y de verdad quiero que esto pare", escribió en inglés.

Historia de Selena Gomez

