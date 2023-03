"No espero nada de nadie": El descargo de Marcianeke en redes sociales

25 mar. 2023 - 14:00 hrs.

Recientemente, el cantante urbano, Marcianeke, compartió un particular post en sus redes sociales que alertó a sus seguidores por el texto del mensaje.

Mediante sus historias de Instagram, Matías Muñoz, su verdadero nombre, lanzó una dura indirecta en su cuenta.

"A mí no me hagan pelear por faldas", decía al comienzo de su reflexión.

“Soy lo bastante maduro para asumir que nada es de nadie y lamentablemente no espero nada de nadie, por eso no me sorprende“, siguió en la publicación.

Terminando el mensaje, el intérprete de "Dimelo Ma'", aseguró que no era "nada personal”. Y para culminar aclaró que “para que no piensen mal, porque solo estoy aclarando. Ustedes saben lo tranquilo que soy”.

Aquí está su descargo:

Instagram Marcianeke

Su relación con Ignacia Michelson

Recordemos que el artista nacional lleva un tiempo en una relación amorosa "abierta" con la modelo, Ignacia Michelson, la cual fue su compañera en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. A ambos se le ha visto juntos durante el último tiempo, dedicándose amorosos mensajes en redes sociales.

Los seguidores, sin embargo, comenzaron a comentar su historia y los comentarios preguntaban si sería ella el objetivo de la publicación.

Instagram Marcianeke

Todo sobre Famosos chilenos