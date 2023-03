"Decretando todo": Karen Bejarano confiesa que desea estar en el Festival de Viña y Lollapalooza en 2024

23 mar. 2023 - 11:15 hrs.

Claras son las metas que quiere cumplir Karen Bejarano, también conocida como "Karen Paola", este 2023. En conversación exclusiva con Meganoticias.cl, la exparticipante de "Mekano" anticipó que volverá con todo a la música, reeditando sus grandes canciones e incluso participando en musicales.

Lo anterior porque justo en el fin de semana santo, participará como María Magdalena en el musical "Jesucristo Superstar", que tendrá una presentación en el Gran Arena Monticello, el próximo viernes 7 de abril a las 21 horas.

Karen Bejarano

El regreso de Karen Bejarano a la música

Además de lanzar nuevamente sus grandes hits, Karen también nos confirmó que se viene música nueva e incluso colaboraciones con grandes artistas musicales.

Una hoja de ruta clara para cumplir uno de sus grandes deseos: llegar al Festival de Viña y también a Lollapalooza en 2024.

Karen Bejarano en Lollapalooza

"Estoy en plan decretando todo. Quiero que este año sea redondito, musicalmente hablando sé que se viene muy power. Espero que lo que vaya a hacer este año tenga repercusión para que el día de la toma de decisiones, tanto para Viña como Lollapalooza, piensen en mí, eso es lo que espero", indicó.

"Esperemos que el universo conecte con esa idea y se haga realidad", agregó también, mostrándose esperanzada en lo que depara este año.

Nuevas colaboraciones

No es un misterio que la música urbana chilena está viviendo uno de sus mejores momentos, con parte de sus exponentes triunfando no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y en Europa.

Le preguntamos Karen Bejarano sobre con quién le gustaría colaborar musicalmente, contestándonos que "me encanta Young Cister, Pailita, me encanta también el Polimá Westcoast, el Cris MJ. Me gustan los cabros (...) me veo haciendo algo con ellos, sí, me encantaría. Young Cister tiene algo de pop dentro de lo urbano que es su música, lo mismo Pailita y Polimá. Con uno de ellos feliz haría algo".

Karen Bejarano y Cami

Pero no solo con los exponentes masculinos le gustaría cantar a dúo, sino que también con las cantantes chilenas que suenan en la radio.

"Con todas, con la Soulfía, la Cami, la Trini (Princesa Alba), con Javiera Mena, Fran Valenzuela, Denise Rosenthal. Mujeres hay muchas, lo bueno es que son todas súper sororas entre nosotras, como comunidad de música chilena hay harta sororidad y disposición entre nosotras (...) probablemente con más de alguna que te nombré se viene algo", concluyó, sin revelar con quién entró al estudio a grabar un tema.

Karen Bejarano y Princesa Alba

