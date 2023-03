"Un desamor en serio te puede destruir la vida": Karol G se sincera sobre su ruptura con Anuel AA

22 mar. 2023 - 21:00 hrs.

Karol G vive uno de los momentos más importantes de su carrera musical, luego de cumplir su sueño de cantar a dúo un tema con Shakira. Y es que el desamor unió a las colombianas en un sencillo que se volvió un gran éxito.

En una entrevista que ofreció la intérprete de música urbana al diario El País de España, habló de su experiencia con su compatriota y asegura que aún no se lo cree. Afirmó que durante mucho tiempo dudó de su propio talento, aunque aseguró que ha avanzado gracias a la disciplina.

Lo agradecidas que estamos por todo el amor 🫶🏽✨ Todo esto es un sueño ✨🖤 @shakira pic.twitter.com/nUilZBZBGw — LABICHOTA (@karolg) February 28, 2023

"He trabajado demasiado para lograr las cosas que he logrado y, cuando las veo, me cuesta saber que es una realidad, pero me las disfruto, porque sé cuánto me ha costado”, comentó la cantante, de 32 años.

Karol G se confiesa sobre su ruptura con Anuel AA

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G, habló en la entrevista sobre cómo asimiló su ruptura amorosa con Anuel AA, luego de convertirse en una de las parejas románticas preferidas del género urbano.

Una vez leí “cuando una pareja termine siempre habrán 2 versiones, créanle al que tenga el glow up”



¿qué mejor ejemplo que la roptura de Anuel y Karol G? pic.twitter.com/awuBrLODVY — Diego 🐂 (@_tukuntazo) March 15, 2023

"La ruptura me hizo darme cuenta de que por dentro estaba completamente desestabilizada y de mi nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome", confesó "La Bichota".

Para ese entonces, Karol G había lanzado el álbum "KG0516" que incluyó exitosos temas como "El Makinón" y "Location". Sin embargo, aseveró que debido a su situación creía que las cosas importantes que estaban pasando en su carrera no las merecía.

Con la musa encendida y el corazón roto 🌌 pic.twitter.com/vV2wSM8Olm — LABICHOTA (@karolg) October 17, 2021

"Ya no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que veía físicamente. Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado”, señaló.

“Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida. Si uno no tiene la fuerza interna suficiente, un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima", reflexionó Giraldo.

"Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida", cuenta Karol G. "Te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima. A mí me pasó eso" https://t.co/PxBACcontC — EL PAÍS (@el_pais) March 18, 2023

A pesar de todo, la reguetonera asegura que ya pasó la página y que para ella significa mucho que otros puedan sanar con sus canciones. Agrega que se siente “feliz” y está “viviendo un momento especial”, aunque no especificó si era con una nueva pareja.

