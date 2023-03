Vestido de rey: Así fue la espectacular entrada de King Savagge en Lollapalooza Chile

19 mar. 2023 - 22:15 hrs.

Uno de los últimos shows de la tercera jornada del Lollapalooza Chile 2023, tuvo como protagonista al fenómeno de la música urbana chilena, King Savagge, cantante que logró conquistar al público con una sólida presentación y que sorprendió a todos con una entrada bastante particular.

Con hits como "Cochinae", "Sikiridom" y "Pantano", el rapero chileno realizó un show que hizo bailar a los miles de asistentes que corearon sus canciones hasta el final del espectáculo.

Ir a la siguiente nota

"El verdadero King"

A eso de las 14:30 horas, la expectación del público presente en el Parque Bicentenario de Cerrillos no daba tregua y esto, porque Savagge situó un biombo de color rojo a la mitad del Perry Stage sin dar ningún tipo de explicación.

Sin embargo, con el paso de los minutos, la incógnita se reveló y se pudo ver al cantante salir de la "caja misteriosa" vestido como un rey, con su corona y sentado en su trono.

Este momento fue compartido en las redes sociales del artista con la siguiente leyenda: "El verdadero king".

Así fue la entrada de King Savagge en Lollapalooza Chile 2023

El horario de la tercera jornada de Lollapalooza Chile 2023

Cabe recalcar que la organización del evento sigue transmitiendo algunos de los conciertos de la última jornada del festival a través de su cuenta de youtube (pincha aquí).

13:00 a 13:30 Rvyo (Perry’s Stage)

13:00 a 13:30 Lyra (Kidzapalooza)

13:30 a 14:15 Samsara (Aldea Verde)

13:45 a 14:30 Spiral Vortex (Costanera Center Stage)

13:45 a 14:30 Plumas (Axe Stage)

13:45 a 14:15 Pablito Pesadilla (Perry’s Stage)

14:15 a 15:00 Caleuchistico (Kidzapalooza)

14:30 a 15:15 Ottto (Banco de Chile Stage)

14:30 a 15:15 King Savagge (Perry’s Stage)

15:00 a 15:45 Alectrofobia (Aldea Verde)

15:15 a 16:00 Alex Anwandter (Costanera Center Stage)

15:15 a 16:00 Nano Stern (Axe Stage)

15:30 a 16:15 DT. Bilardo (Perry’s Stage)

15:45 a 16:30 Tikitiklip (Kidzapalooza)

16:30 a 17:30 YSY A (Perry’s Stage)

16:30 a 17:15 Malamen (Aldea Verde)

16:30 a 17:30 Panico (Banco de Chile Stage)

17:00 a 18:00 Wallows (Costanera Center Stage)

17:15 a 18:15 Mi Perro Chocolo (Kidzapalooza)

17:45 a 18:45 Álvaro Díaz (Perry’s Stage)

18:00 a 18:45 Gufi (Aldea Verde)

18:00 a 19:00 Jane's Addiction (Banco de Chile Stage)

18:30 a 19:30 Sofi Tukker (Axe Stage)

19:00 a 20:00 The 1975 (Costanera Center Stage)

19:00 a 20:00 Fred Again.. (Perry’s Stage)

19:30 a 20:30 Alain Johannes Trio (Aldea Verde)

19:30 a 20:30 Yungblud (Axe Stage)

20:00 a 21:30 Tame Impala (Banco de Chile Stage)

20:15 a 21:15 Lit Killah (Axe Stage)

20:15 a 21:15 Purple Disco Machine (Perry’s Stage)

21:30 a 23:00 Twenty One Pilots (Costanera Center Stage)

22:00 a 23:00 Melanie Martinez (Axe Stage)

21:45 a 23:00 Jamie XX (Perry’s Stage)

Todo sobre Lollapalooza