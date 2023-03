Avance de "La Ley de Baltazar": La hermana Clara le hará una importante confesión a Margarita

17 mar. 2023 - 22:37 hrs.

Este lunes 20 de marzo, se emitirá un nuevo capítulo de la "Ley de Baltazar", la exitosa teleserie de Mega, protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera.

La producción cuenta la historia de los personajes de ambos actores, Baltazar y Margarita, en el pueblo de Cochamó, además de mostrar las vivencias de la familia que ambos comparten.

¿Qué se viene?

En el próximo episodio, la hermana Clara (Andrea Eltit) conversará Margarita, donde le hará una importante confesión.

Lo más probable es que Clara le reconozca a Margarita que leyó la carta que envío Paula (Javiera Hernández) a la tía Catalina (María Elena Duvauchelle).

¿Qué decía la carta?

"Querida tía, le escribo para contarle que estoy desesperada. Baltazar no hace otra cosa que hablar de Margarita. Si él llega enterarse de que mi hermana está embarazada, le juro que yo estoy perdida. Si esto se sabe perdería a Baltazar y mi familia se destruiría, lo perdería todo. En cambio, Margarita no perdería nada, ella tiene a su Dios, no necesita más", dice Paula en la misiva.

El escrito continúa: "Fui yo la que rescató a ese hombre del dolor que ella provocó. Cuando me acerqué a él, Baltazar me advirtió que aún la quería, pero a mí no me importó y decidí luchar por él. Aun así, aún me doy cuenta de que no lo logré. Nunca conseguí que me amara como la amaba a ella".

"Ayúdame tía Catalina, ayúdame a que Baltazar nunca sepa que Margarita está esperando un hijo de él... Te ruego de que nunca Baltazar ni Margarita sepan nada de lo que te he dicho", concluye la carta.

¿Cómo seguirá esta historia? Esto lo conoceremos en los siguientes capítulos de "La Ley de Baltazar", los cuales puedes ver de lunes a viernes, a partir de las 20 horas, solo por Mega.

Revisa el adelanto

