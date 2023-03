"Ayúdame a que Baltazar nunca sepa": El impacto de Antonia tras conocer el secreto de su madre en "La Ley de Baltazar"

16 mar. 2023 - 21:13 hrs.

En el nuevo capítulo de "La Ley de Baltazar" Antonia (Daniela Ramírez) conoció uno de los mayores secretos de su madre, Paula, quien falleció hace años y mantuvo un matrimonio con Baltazar (Francisco Reyes), viviendo a las sombras de su hermana Margarita (Amparo Noguera).

La revelación fue gracias a una carta que Paula escribió, la cual fue encontrada por la hermana Clara (Andrea Eltit) entre las pertenencias de Margarita.

El impacto de Antonia

En el escrito, la madre de Antonia le manifiesta a su tía Catalina (María Elena Duvauchelle) lo afligida que se siente porque Baltazar sigue enamorado de su hermana, y que la situación la complica aún más teniendo en cuenta el embarazo de la exreligiosa.

De esta forma, Antonia se entera de que su madre siempre tuvo conocimiento de que Margarita tuvo un hijo al que dio en adopción.

"Querida tía, le escribo para contarle que estoy desesperada. Baltazar no hace otra cosa que hablar de Margarita. Si él llega enterarse de que mi hermana está embarazada, le juro que yo estoy perdida. Si esto se sabe perdería a Baltazar y mi familia se destruiría, lo perdería todo. En cambio, Margarita no perdería nada, ella tiene a su Dios, no necesita más", dice Paula en la misiva.

El escrito continúa: "Fui yo la que rescató a ese hombre del dolor que ella provocó. Cuando me acerqué a él, Baltazar me advirtió que aún la quería, pero a mí no me importó y decidí luchar por él. Aun así, aún me doy cuenta de que no lo logré. Nunca conseguí que me amara como la amaba a ella".

"Ayúdame tía Catalina, ayúdame a que Baltazar nunca sepa que Margarita está esperando un hijo de él... Te ruego de que nunca Baltazar ni Margarita sepan nada de lo que te he dicho", concluye la carta.

Tras leer la carta, Antonia se muestra impactada con la revelación y mira a su pareja en total silencio.

Todo sobre La Ley de Baltazar