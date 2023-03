"Que estemos juntos es gracias a él": Mariano recuerda a Hernán y besa por primera vez a Óscar bajo la lluvia

15 mar. 2023 - 21:34 hrs.

Luego de tener varias citas, finalmente Mariano (Gabriel Cañas) y Óscar (Antonio Altamirano) se besaron por primera vez, en el más reciente capítulo de la "Ley de Baltazar".

En los últimos episodios, ambos personajes han estado coqueteando, concretando finalmente su relación en un paseo bajo la lluvia. De todos modos, Mariano no pudo evitar recordar a su expareja.

Ir a la siguiente nota

Mariano recuerda a Hernán

Durante la caminata por el campo, Óscar manifiesta que está muy contento de que estén juntos. "Es como si el tiempo no hubiese pasado", afirma.

"Pero si ha pasado po' Hernán", responde Mariano, confundiendo el nombre de Óscar por el de su fallecida pareja, Hernán (Gabriel Uzrua).

Tras pedir las disculpas correspondientes, el personaje de Antonio Altamirano le consulta si extraña a su expareja

"Yo nunca me voy a olvidar de él, nunca, y tampoco pretendo hacerlo. Él está acá conmigo (se pone la mano en el corazón), en todas las cosas que veo, en todas las cosas que pienso", sostiene Marino.

"Es que como fue nuestra historia, la manera en que él me quería, en cómo murió, eso está aquí y me marcó para siempre, me cambió", expresó.

"Yo creo que de una u otra manera que nosotros dos estemos juntos, es gracias a él. Él me enseñó a ser más valiente, a ser más desperdiciado, a disfrutar de la vida y la lluvia", agregó.

Óscar le dice a Mariano que espera a estar a la altura y que lo va a intentar. "tengo mucha suerte", señala Mariano y se besan debajo de la lluvia.

Todo sobre La Ley de Baltazar