"Fanático de ultraderecha": Hijo del actor Claudio Reyes arremete contra su padre tras golpear a humorista

Tras la denuncia de un violento ataque de parte del actor Claudio Reyes al humorista Jajá Calderón en una cena amistosa, el hijo del primero se sumó a las críticas por la violenta actitud de su padre.

Recordemos que Óscar Ganas fue quien contó de la agresión en un programa de TV+.

La situación se dio el pasado jueves, tras jugar un partido de fútbol. Ahí, ya en el "tercer tiempo", Jajá Calderón imitó al presidente Gabriel Boric, cosa que su compañero no tomó bien y desató su furia.

Tras dos golpes de Reyes a Calderón, pudieron separarlos, comentó Gangas, y añadió que "fue una cuestión que nadie se esperaba... Se le atravesaron los cables".

La postura de su hijo

Tras la violenta agresión, su hijo, José Reyes-Rojas, aprovechó la ocasión y a través de su Twitter manifestó su malestar con la situación.

Anteriormente, padre e hijo dieron que hablar por sus diferencias políticas, ya que el actor crítico en una ocasión anterior a Boric y su hijo, militante del Partido Comunista, se manifestó en contra.

En esta ocasión, no se reservó lo que pensaba del violento actuar de su padre, dedicándole un Twitter que dice: "Parece que no me equivoqué tanto al marcar mi distancia del fanático de ultraderecha".

Parece que no me equivoqué tanto al marcar mi distancia del fanático de ultraderecha 🤔 — Jose Reyes-Rojas (@josereyes37) March 11, 2023

