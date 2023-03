"Así una cuestión": Jean Philippe Cretton confesó cómo fue su compleja recuperación tras realizarse vasectomía

11 mar. 2023 - 18:00 hrs.

El periodista y conductor de televisión, Jean Philippe Cretton, se sinceró en su programa "Podemos Hablar", donde comentó el doloroso proceso de recuperación al que se tuvo que someter tras realizarse una vasectomía.

Los invitados al espacio televisivo fueron Pamela Díaz, José Miguel Viñuela, Diana Bolocco y el diputado Andrés Celis. Resulta que el animador, llamó a sus acompañantes a pasar al "punto de encuentro" si es que alguna vez habían pasado por una situación desagradable por una intervención médica.

Sin embargo, y a pesar de la sorpresa de Cretton, la "Fiera" lo incitó a pasar adelante para que se refiriera a una compleja situación que vivió luego de realizarse una vasectomía.

La confesión de Jean Philippe Cretton

“Yo estaba en la vasectomía, entonces estábamos justo antes de entrar a pabellón. Yo estaba ahí acostado y me dice: ‘¿Todo bien? Recuerda JP que son 7 días de abstinencia sexual después de la operación’. Y yo le digo: ‘ah 7, yo pensé que eran como 30. Ahhh 7, ya no hay problema. Vamos entonces", explico JP.

@jpcrettino

"Operación 20 minutos después todo listo, impeque, pasa un ratito 2 horas. Llamo: ‘mi amor, ya estoy listo, ¿me puedes venir a buscar?' Llega la Pame a buscarme, nos vamos a la casa y pam", agregó causando las risas de sus invitados.

Frente a eso, Viñuela le señaló, "vo estai loco, ¿no te dolía?", a lo que Cretton responde "al día siguiente… no, al principio no me dolió nada en el acto mismo, pero al día siguiente... diputado hay cosas que solo Dios ha visto. Así una cuestión...", haciendo gestos con las manos.

@jpcrettino

Finalmente, Diana le pregunta “¿pero qué parte de tu cuerpo estaba…?”, y el animador le respondió "los... todo agarró un color... el color de la noche", refiriéndose a sus genitales.

¿Cómo es el postoperatorio de una vasectomía?

Según Mayoclinic.org, los pasos a seguir luego de recibir el procedimiento médico son los siguientes: