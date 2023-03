Jordi Castell sufre lluvia de críticas tras "confundir" a reconocida científica con su supuesta amiga "Esther"

El famoso comentarista de espectáculos Jordi Castell volvió a ser tendencia, tras involucrarse en una polémica por una foto que subió a su cuenta de Instagram y que tuvo que borrar, ya que la protagonista de la publicación era una reconocida científica y no una amiga que habría conocido en el extranjero, como él afirmó.

Resulta que el fotógrafo decidió compartir la imagen de una mujer asegurando que su nombre era "Esther" y que, supuestamente, la habría conocido durante su estadía en la ciudad de Chicago en Estados Unidos para el año 2016. No obstante, los usuarios descubrieron que se trataba de otra persona.

Ir a la siguiente nota

Al cabo de unas horas, Castell se convirtió en Trending Topic en Twitter, ya que la mujer de la foto era la ilustre científica y ambientalista, Jane Goodall, y los cibernanutas no perdonaron el "error" que habría cometido el exconductor de televisión.

Con motivo de conmemorar el Día de la Mujer, Jordi subió a una foto, a sus redes sociales, de una mujer de tercera edad, la cual habría sido su vecina hace más de 7 años cuando el fotógrafo se encontraba probando suerte en EEUU.

“Esther fue mi vecina el tiempo que estuve viviendo en Chicago y luego de un par de guiños, construimos la amistad más valiosa que conservo hasta hoy”, decía la polémica publicación antes de ser borrada.

“Sobreviviente a los campos de concentración y el holocausto, fue desarrollando con los años una particular forma de conectar el espíritu y la energía con la vida que uno merece”, agregó.

Y finalmente, escribió lo siguiente: “Tengo la fortuna de seguir conectado constantemente con ella y sus poderes de mujer sabia y generosa”. No obstante, el comunicador sufrió una lluvia de críticas, puesto que la foto de la mujer en verdad correspondía a Jane Goodall.

Con el paso de las horas y, debido al gran reconocimiento internacional de la protagonista, los usuarios no demoraron en percatarse que la mujer era la científica británica Jane Goodall (88), la cual ha sido galardonada por múltiples organizaciones y hasta ha sido mensajera de las Naciones Unidas.

Qué onda Jordi Castell, me cuesta creer que no supiera quién es ella y que haya tomado una foto random de google sin saber lo que hacía. O lo hizo para llamar la atención o es un mentiroso MUY descarado. https://t.co/bHaLLl0Onk

Qué justificación chanta va a dar Jordi Castell?

A) No va a dar ninguna

B) Que no quería poner una foto de la Ester "real" porque no es un personaje público y tiene que respetar su privacidad

C) Que a Jane Goodall los amigos le dicen Ester

D) Va a reconocer su mitomanía

E) Otra https://t.co/Yq1gQLuzo9