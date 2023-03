Álvaro Ballero enfrenta complejo momento económico: "no me llené de millones":

07 mar. 2023 - 19:30 hrs.

A comienzos de los 2000, uno de los personajes que se hizo conocido en el primer reality show chileno fue Álvaro Ballero, el ganador de "Protagonistas de la Fama".

El publicista de profesión siguió ligado al mundo de las comunicaciones y trabajó hasta noviembre del año pasado en Canal 13, donde desempeñaba el cargo de gerente y director creativo de la agencia "Trecelab".

El complejo momento económico de Ballero

Ballero, quien junto a su esposa, la rusa Ludmila Ksenofontova, son padres de cuatro hijos, reveló el complejo momento económico que está enfrentando.

"Sé que aquí uno debe mostrar 'lo mejor' de sus vidas, aunque sea una mentira, pero esta vez seré sincero, como siempre he acostumbrado, creo", comenzó indicando en su cuenta de Instagram.

"Gracias Ludmila por estar, aunque sea difícil, en los momentos que no quiero despertar, que no califican para la publicación de Instagram, en esos recuerdos que quieres eliminar, o esos que simplemente no le cuentas a nadie, sí, ni siquiera a los que llamas 'mejores amigos'", añadió.

El exrostro publicitario también reflexionó que: "Han sido días sombríos, entendí que hay gente mala, esos que creía no existían, pero hay, y más de los que pensaba, lo peor es que toman decisiones, sin embargo, contigo a mi lado, puedo salir, no sé cómo, pero lo haré".

"No me llené de millones"

Según consignó BiobioChile, el comunicador tuvo que cambiar a sus hijos de colegio debido a la situación económica que enfrenta.

"Tuvimos que cambiar a los niños de colegio, pero en el colegio nuevo nos dieron una beca que realmente llegó del cielo, o de personas increíbles que nos ayudaron", precisó.

"No me llené de millones en la indemnización, porque me pagaron la mitad de lo que debiese haber recibido, acogiéndose al límite legal, ese límite que nunca vieron en mi trabajo 24/7", sentenció.

