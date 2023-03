Vende contenido erótico en Internet: ¿Cuánto gana Andrea Dellacasa por suscriptor?

07 mar. 2023 - 15:30 hrs.

La modelo argentina y exchica reality Andrea Dellacasa hace varios años ya se fue de Chile y se radicó en Ibiza, España, emprendiendo en diferentes rubros como el de DJ y el corretaje de propiedades.

No obstante, su ingreso principal en este momento es su carrera como creadora de contenido en Unlok, plataforma en la que sube fotos y videos eróticos para adultos.

¿Cuánto gana Andrea Dellacasa por su Unlok?

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Dellacasa reconoció que "me va increíblemente bien, tengo muchos suscriptores, no te puedo decir cuántos. Para mí es el ingreso más importante en este momento".

Si bien no quiso decir la cantidad de abonados a su perfil, lo cierto es que sí podemos saber cuánto les cobra: 10 dólares mensuales, lo que permite a cada internauta ver sus fotos, videos e incluso dejarle comentarios.

Andrea Dellacasa

De hecho, parte de ellos se dedica a dejarle dedicatorias de forma diaria. "Me escriben con mensajes directos muy positivos. Varios cada mañana me envían sus buenos días. Tengo tres poetas que me mandan sus versos, no sé si los crean ellos o los copian", contó.

Incluso, hay un suscriptor que está tan interiorizado en la vida de Andrea, que le conversa sobre la mascota de ella. "Uno muy amoroso me pregunta por Lucy, mi chihuahua que adopté acá en Ibiza y que ya tiene 16 años", aseguró.

Cabe precisar que hay varias famosas del espectáculo chileno que tienen perfil en Unlok, como es el caso de Kathy Contreras, Antonella Ríos, Francisca Undurraga, Tere Kuster y Adriana Barrientos, por solo mencionar algunas.

Todo sobre Famosos chilenos