Alfombra Roja de los Premios Oscar 2023: ¿Cuándo es y cómo verla?

Se acerca una de las ceremonias más importantes en el mundo del cine, ya que este 12 de marzo se llevarán a cabo los Premios Oscar 2023.

Una instancia que también da que hablar es el paso de las estrellas por la alfombra roja, y este año no será la excepción.

Personajes de renombre y nominados por la Academoa, como Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis, Steven Spielberg, Tom Cruise y Lady Gaga, entre otros, desfilarán en la previa del evento.

Allí podremos ver a las estrellas deslumbrar con sus mejores trajes y vestidos, como también conoceremos sus impresiones sobre una nueva edición de la premiación más importante del mundo cinematográfico.

La ceremonia en que los artistas exhiben sus mejores looks se realizará el mismo domingo 12 de marzo, desde las 18:00 horas de Chile.

Además, contará con la presentación de la modelo Ashley Graham, la actriz Vanessa Hudgens y la youtuber canadiense Lilly Singh.

