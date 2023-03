"Casi me morí": Jorge Zabaleta revela sufrimiento que vivió por aumento de peso

06 mar. 2023 - 00:06 hrs.

Es un personaje televisivo ampliamente conocido por sus diversas facetas. Jorge Zabaleta ha participado de proyectos en el cine, en programas de entretención e incluso también en Instagram, adaptándose a los nuevos formatos de las redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no se había referido en ninguna plataforma sobre el difícil momento que estaba viviendo por un problema personal que le trajo incluso importantes complicaciones de salud.

Fue el propio Zabaleta quien proporcionó los detalles de esto a LUN, donde contó sobre un aumento de peso que lo llevó a cambiar radicalmente su rutina.

LUN

"Subí mucho de peso y llegué a 100 kilos. Como mido un metro ochenta debería tener un peso ideal de 82 kilos", señaló Jorge al mismo medio.

Problemas de salud

Zabaleta destacó que su compañero Francisco Saavedra le recomendó hacer algunos chequeos médicos: "Me mandó a hacerme los exámenes y me salieron todos alterados: colesterol, azúcar, todos. Siempre los tuve dentro de lo normal".

Confesó además que le recetaron un medicamento destinado a la regulación del azúcar en la sangre.

"El sobrepeso es la madre de todos los males, así que ahora estoy cuidando mi dieta: saqué todos los productos con harina como el pan, dejé todas las azúcares y ahora como harta proteína", señaló.

¿Cómo lo complementa?

"Nunca me gustó el deporte ni el gimnasio, pero ahora estoy a full. Mi hija Milagros, seleccionada nacional de hockey, me obligó. Me llevó a comprarme poleras y short deportivos porque no tenía.

"Estoy haciendo rutinas hace dos semanas. Vengo al gimnasio sin falta", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos