Carlos Caszely revela entre lágrimas el mensaje que le dejó su esposa antes de su muerte: Lo lee a diario

05 mar. 2023 - 16:30 hrs.

El exfutbolista, Carlos Caszely, reveló los duros momentos a los que se ha visto enfrentado desde la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, y contó de un inédito mensaje que dejó antes de su fallecimiento.

El sábado se emitió un nuevo programa de entrevistas donde el primer invitado fue el "rey del metro cuadrado". En el episodio, hizo un repaso por su carrera en el fútbol y se adentró en la conversación sobre su vida personal.

El deportista detalló como ha vivido su luto y aseguró que "hoy día lloro menos y estoy empezando a sonreír".

En sus intentos por poder superar la pena, el ídolo comentó que comenzó a practicar pádel para tratar de "cambiar el switch" y tomar en cuenta las palabras que le había dejado su esposa.

El inspirador mensaje de su esposa

"La María de los Ángeles escribió casi al último momento en una estrellita: ‘Ríe, sueña y vive la vida con alegría’. Lo escribió para mí, para mis hijos y para los amigos, y eso lo tengo a la entrada del departamento", comentó en el espacio de Canal 13.

"Entro al departamento y lo leo, salgo del departamento y lo leo. Entonces (me digo que) tengo que salir, tengo que salir" siguió relatando emocionado.



En la misma línea, el exdelantero de Selección Chilena reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida, doce meses después de perder a su esposa.



"Hay que tratar que la angustia se vaya, porque el dolor no se va nunca. Hay que aprender a vivir con el dolor", expuso.

Entre lágrimas finalizó diciendo que "la mitad de mi carrera se la debo a ella. Siempre me apoyó, me apañó, me empujó. Siempre estuvo ahí. Sé que para la gente que no ha sentido el amor, no lo va a entender, pero la gente que ha amado como nos amamos nosotros, sí lo va a entender".