Christell Rodríguez se sincera sobre ser mamá joven: "Tal vez en un futuro no muy lejano pase"

04 mar. 2023 - 17:30 hrs.

A un mes de su matrimonio, del que hizo partícipe a sus seguidores durante todo el proceso de preparación, Christell Rodríguez reveló, en una reciente entrevista, sus deseos de convertirse en madre.

Durante un descanso en su "mini luna de miel", la cantante decidió nuevamente encaminarse en otro desafío televisivo en un programa de baile, esperando tener una mejor suerte que en su primera edición.

Según indica Página 7, fue durante esa entrevista en que aprovecho de hablar de sus proyectos a futuro con su esposo.

Al ser consultada por la diferencia en su relación antes de estar casados, aseveró que "muchos me preguntan qué se siente, y en realidad hasta ahora no he sentido mucho la diferencia, obviamente las conversaciones que tenemos cambiaron".

“Ya estamos cumpliendo nuestro primer mes de casados, así que igual nos hemos visto poco, ya que yo estoy en Santiago y él en Viña del Mar por su trabajo, pero siempre hablamos, él me apoya y da su cariño”, añadió.

Instagram Christell Rodríguez

Inclusive reveló sus deseos de ser madre en un futuro cercano. “Los dos queremos ser padres jóvenes, pero igual somos muy organizados para nuestras cosas, y queremos tratar de estar ambos en una buena condición de salud”.

Acto seguido agregó que "se necesita un poder adquisitivo para poder agrandar la familia, somos muy responsables en ese sentido, también cada uno tiene sus proyectos, pero tal vez en un futuro no muy lejano pase".