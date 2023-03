"No podía respirar": Raquel Argandoña revela dramático momento en que estuvo "a punto de morir"

04 mar. 2023 - 09:00 hrs.

Son múltiples las situaciones que pueden representar un peligro cuando una persona está sola y no puede ser atendida si es que necesita ayuda al sufrir alguna complicación que comprometa la salud.

Y así le sucedió a Raquel Argandoña, conocido rostro de televisión y empresaria, quien vivió un momento dramático, donde incluso dudó si podría salir con vida.

"Estuve a punto de morir, no podía respirar", fue lo que Argandoña le compartió en una entrevista para LUN.

¿Qué le ocurrió?

Después de tomar sol, Raquel quiso comer un pollo grill que tenía guardado, sin pensar que esta comida le generaría un tremendamente aterrador episodio.

"Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. No se lo doy ni a mi peor enemigo", comento Argandoña al mismo medio.

La animadora se atoró con un trozo del alimento, esto mientras se aplicaba crema en el cuerpo después de haber estado tomando sol.

Según relató, movió la cabeza para atrás y fue entonces que se atoró con el pollo.

"Fue terrible, terrible, terrible. Estuve a punto de morir, no podía respirar", destacó.

¿Cómo recuperó la respiración?

"Me empecé a poner roja. Me metí la mano a la boca y nada. Me miré al espejo y tenía la cara y la cabeza hinchadas", señaló sobre el trágico momento que vivió sin compañía.

"Me afirmé a la taza del baño y ahí parece que apreté algo (aparentemente su abdomen) porque me hinqué. Ahí sentí que se hizo un espacio en que pude respirar un poco", comentó.

¿Por qué Argandoña lo contó?

La animadora comentó que su decisión de compartir este episodio se basa en que hay muchas personas que no viven acompañadas y que podrían pasar por algo similar.

"Creo que la gente que vive sola en los edificios debería tener un botón de pánico o una alarma para estos casos porque o si no se muere", señaló.

"No es una cosa que puedas tomar el auto e ir a la clínica", cerró.

