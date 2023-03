"Me alegro de corazón": La tierna despedida de Gonzalo Ramírez a Andrea Arístegui de Meganoticias Actualiza

03 mar. 2023 - 17:00 hrs.

Este viernes 3 de marzo fue la última edición de Meganoticias Actualiza en la que participó Andrea Arístegui como su conductora.

Recordemos que desde el próximo lunes 6 de marzo, la destacada periodista asumirá oficialmente la conducción de Meganoticias Prime, junto a Juan Manuel Astorga.

La despedida de Andrea Arístegui

A eso de las 14:43 horas, justo cuando Meganoticias Actualiza llegaba a su fin, el conductor del espacio, Gonzalo Ramírez, se tomó unos minutos para despedir a quien fue su compañera durante 6 meses.

"Estamos terminando la semana, pero no podemos terminar sin antes....", fue lo que alcanzó a decir Ramírez antes de salir del plano de la cámara para ir a buscar un gran ramo de rosas.

Despedida Andrea Arístegui

"Partimos bien chiquititos juntos, en la misma época y me alegro de corazón que haya ocurrido esto que llegues al Prime con Juan Manuel, en el momento preciso, en el lugar preciso. Te deseo lo mejor de los éxitos, que te vaya bien", agregó Gonzalo provocando la emoción de Andrea.

Ella le respondió que "muchas gracias, muchas gracias, qué lindo, no me lo esperaba. Me emocionó porque sí, voy a seguir aquí obviamente, los voy a estar viendo, pero para mí ha sido muy, muy bonito trabajar con este tremendo equipo, que se levanta además super temprano, con mucha energía, y siempre con muy buena onda, que eso es lo que más rescato. Así es mucho más fácil trabajar".

Cabe destacar que el puesto que dejó Andrea Arístegui será ocupado por la periodista Natasha Kennard, quien de esta forma asumirá, junto a Gonzalo, la conducción de los noticieros Meganoticias Amanece, Conecta y Actualiza, en sus respectivos horarios.

