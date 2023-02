Yoko Ono llega a los 90 años: La viuda de John Lennon sigue viviendo en el edificio donde asesinaron al exBeatle

Yoko Ono cumplió 90 años y sigue viviendo en el mismo edificio donde hace cuatro décadas asesinaron a su esposo, John Lennon, exintegrante de The Beatles.

La artista plástica reveló en una entrevista por qué nunca se mudó del lugar donde ocurrió el fatídico hecho que marcó la historia de la música contemporánea.

Ono fue la segunda esposa del creador de “Imagine”, quien antes se había casado con la británica Cynthia Powell.

John y Yoko se casaron en 1969 y se habían separado, pero volvieron juntos al edificio Dakota de Nueva York, donde disfrutaron del éxito del álbum “Double Fantasy”, que lanzó el músico británico en 1980. El disco incluye la emblemática canción “Woman”, inspirada en la japonesa.

La noche del 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman asesinó de cinco disparos a John Lennon cuando llegaba con Yoko a su edificio. El cantante horas antes le había autografiado el disco “Double Fantasy” a quien sería su asesino.

Vanitatis reseña que Ono dijo en una entrevista con Jonathan Ross sus razones para permanecer en la vivienda.

"Fue mi única casa con él, no quiero irme", expresó en 2013. Lennon tenía 40 años cuando lo mataron, mientras que Ono contaba con 47.

John y Cynthia (fallecida en 2015) estuvieron casados entre 1962 y 1968. Tuvieron un hijo, Julian Lennon, de 59 años.

El intérprete de “Love me do” tuvo con Yoko un segundo hijo, Sean Lennon, de 47 años. En el siguiente post aparece con su hermano mayor.

Ono cumplió 90 años el 18 de febrero de 2023 y lo celebró con el lanzamiento del portal web Wish Tree (Árbol del deseo) de su hijo Sean, pero también con una foto suya publicada en Twitter.

HAPPY BIRTHDAY YOKO!

To celebrate Yoko Ono’s 90th birthday on 18 Feb 2023, @SeanOnoLennon has made a virtual ‘Wish Tree’ for people all over the world to post their wishes online and (in association with @OneTreePlanted) plant real trees in Yoko’s honor.https://t.co/TRZsPoh8l5 pic.twitter.com/YPu8akoqFP