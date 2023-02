Un exitoso paso por el Festival de Viña fue el que tuvo la cantante argentina Nicki Nicole, quien se encargó de dar cierre al certamen en la sexta y última noche en la Quinta Vergara.

La joven se presentó ante un recinto que seguía con público, pese al frío, con un show que incluyó varias colaboraciones, incluyendo la del jurado del cual fue parte.

Sin ir más lejos, durante este bloque cantó "Todos juntos", una de las canciones más icónicas de Los Jaivas, en compañía de la baterista de la banda, Juanita Parra, a quien llenó en elogios.

Pero esa no fue la única sorpresa que mostró la artista sobre el escenario. La trasandina también cantó el remix de "Marisola" junto a Cris MJ y Standly.

Recordemos que esa canción pertenece al repertorio de los cantantes chilenos, y solo hace algunas semanas se liberó esta nueva versión, que también cuenta con la colaboración de Duki.

Su espectáculo dejó satisfecho al público que seguía en la Quinta Vergara, y también a quienes lo veían a la distancia a través del televisor, quienes dieron su opinión a través de Twitter.

Los televidentes llenaron de mensajes la mencionada red social, copando la plataforma con elogios hacia la joven argentina, destacando su sencillez y simpatía.

Pero más allá de textos, también hubo divertidas opiniones que los tuiteros hicieron a través de memes, los cuales se hicieron virales durante la jornada. Revisa a continuación una selección de los mejores.

