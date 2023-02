23 feb. 2023 - 09:00 hrs.

La conductora de televisión, Francisca García-Huidobro, suele estar, año a año, en la gala del Festival de Viña del Mar.

Pese a que fue invitada, en esa ocasión, la actriz decidió no ser parte de la "Noche Cero", pero es panelista del matinal de CHV para comentar las jornadas festivaleras.

En conversación con Las Últimas Noticias, Fran se refirió a la parrilla que han tenido las jornadas del certamen 2023, donde han abundado los músicos para un público más juvenil.

"Se abandonó al público mayor"

"Me parece perfecto que haya días en que una persona compre una entrada para un show y todo sea más orgánico. Me refiero, por ejemplo, el lunes, que estaba Tini Stoessel, Diego Urrutia y Emilia. Pero no puedes abandonar al público que lleva años viendo el Festival", señaló.

En esa línea y respecto a los cambios de artistas que hubo durante las últimas semanas, puntualizó que "la gente que compró para Maná (lunes), iba a ver a Maná y no se sabía ni media canción de Tini. El domingo ya habían estado Karol G y Paloma Mami. El martes recién hubo un público más de mi edad".

García-Huidobro fue enfática al expresar que: "está bien que sumen artistas jóvenes, pero no puedes abandonar a los de 40 para arriba. Se abandonó al público mayor. Yo hubiese traído un Chayanne y, aunque no me guste mucho, un (Ricardo) Arjona".

"En vez de proteger a la Tonka se produce todo lo contrario"

Otro de los tópicos a los que se refirió fue a la gala, instancia en que Tonka Tomicic estuvo a cargo de la animación, lo que se dio en medio de cuestionamientos debido al vínculo de su exmarido Marco Antonio López, "Parived", con el Caso Relojes Vip.

"Yo animé la gala tres meses después del estadillo social y no pasó nada. En vez de proteger a la Tonka se produce todo lo contrario. El trabajo de Tonka es y fue impecable, entonces no entiendo", finalizó García-Huidobro .

