23 feb. 2023 - 07:40 hrs.

Uno de los momentos que desató las risas entre los televidentes y el público presente que gozó con la rutina de Rodrigo Villegas, fue cuando contó su experiencia con Olivia Newton-John.

El comediante se reconoció un fan de la fallecida cantante, por lo que vio en 2017 su oportunidad para conocerla en persona.

Y es que en dicho año, la intérprete de "Xanadu" se presentó en el Festival de Viña, al igual que el propio Villegas, aunque en días diferentes; el 23 y 24 de febrero, respectivamente.

Todo sobre Viña 2023

La historia de la foto de Villegas con Newton John

Por lo mismo, Rodrigo Villegas solicitó a la producción asistir un día antes a los camarines, para poder toparse con Olivia, de acuerdo a lo que contó en su rutina de esta cuarta jornada del Festival.

El Festival accedió, y él habló con los representantes de la cantante, quienes le permitieron pedirle una foto a Newton John. No obstante, él tenía un problema: no tenía idea de cómo solicitarla, ya que no sabe hablar inglés.

Rodrigo Villegas en el Festival de Viña del Mar

Por lo anterior no pudo solicitarla y Olivia, quien no sabía lo que quería Villegas, pasó por el lado de él. De todas formas, Rodrigo intentó una "selfie" con la artista, aunque fuera de lejos, por lo que se tomó la imagen sin los resultados esperados. La cantante salió completamente borrosa.

Esta anécdota sacó las risas entre los seguidores, quienes no esperaban este "fail" con la foto de Villegas y su ídola de adolescencia.

Revisa la imagen

Todo sobre Festival de Viña