El "monstruo" virtual nuevamente se lanzó contra la producción del Festival de Viña del Mar, por la breve presentación que tuvo el español Rels B sobre el escenario de la Quinta Vergara.

El exponente de la música urbana española solo estuvo cerca de 40 minutos sobre el escenario de la ciudad jardín, lo que despertó las críticas de los televidentes.

Todo sobre Viña 2023

Y es que para algunos, el hecho de que el artista diera un show impecable que ganó tanto la Gaviota de Oro como la de Plata, era un motivo para estar más tiempo en la Quinta.

Internautas compararon el poco tiempo que estuvo con el fallido show de Belén Mora, quien fue retirada entre pifias de los asistentes.

La comediante estuvo más de 1 hora en el escenario, y solo logró conseguir la Gaviota de Plata, siendo abucheada hacia el final de su rutina.

En Twitter se pueden encontrar comentarios como, "30 minutos no fueron suficientes", "una vergüenza", "no fue ni la mitad de su show", "¿Cómo la Belén estuvo más rato?", por solo mencionar algunos.

Me deja tranquilo no haber pagado 150 Lukas para ver a Rels B y solo verlo 37 minutos

es que no entiendo, lo juro. Ayer a belenaza le fue como la corneta, y literalmente presionaron a que estuviese mas cuando efectivamente NO QUERIAM, pero a rels b lo cortan com descaro cuando se llenaron los bolsillos con las entradas vendidas #viña2023