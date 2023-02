22 feb. 2023 - 08:30 hrs.

La comediante Belén Mora no logró cautivar del todo al público durante su debut en el Festival de Viña del Mar.

Si bien el monstruo le otorgó una gaviota de plata, un largo chiste que contó después, y que parecía no tener remate, provocó que el público terminara pifiando su presentación.

Cuando aparecieron los animadores y se le entregó el primer y único premio que recibió, se intentó incitar un segundo galardón, sin embargo, la comediante pidió seguir en el escenario para ganárselo, aunque, minutos antes, ya se habían empezado a escuchar las primeras pifias

¿Por qué siguió si la estaban pifiando?

Belén Mora contó que pese a que el monstruo ya había "despertado", decidió escuchar al público que pedía que continuara.

"Hubo pifias desde antes. No fue un error (quedarme) porque decidí escuchar al público. Uno trabaja para ellos, su opinión es la que la vale y se estaban expresando", explicó Belenaza, según consignó LUN.

Aton.

La recepción que tuvo el público de su rutina "no fue la manera ideal que a mí me hubiese gustado que se expresaran y aunque no lo crean, aunque la mayoría estaba pifiando, había muchos que me estaban pidiendo que siguiera, por eso seguí", acotó.

Pese a no recibir la ovación unánime de los espectadores, la comediante declaró que "lo pasé increíble en el escenario". En cuanto a las críticas que recibió respecto a que la entrega de la gaviota fue forzada, comentó que "la gente pidió la Gaviota y me la entregaron, así que feliz".

Había sido pifiada en Limache

La rutina que presentó Belenaza en la Quinta Vergara ya había sido exhibida en Limache hace algunos días, donde también fue pifiada.

"Allí me pifió un grupo de 30 personas y luego de esas pifias la gente me aplaudió a rabiar. Fue una excelente noche. Hubiese sido irresponsable cambiar la rutina a una semana del festival. Creo que uno tiene que estar confiada en su trabajo", finalizó.

