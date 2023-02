21 feb. 2023 - 22:24 hrs.

Una mujer, usuaria de silla de ruedas, denunció a través de Meganoticias desde la Quinta Vergara, que los organizadores del Festival de Viña del Mar no la dejaron ocupar el lugar destinado para personas con discapacidad, y la hicieron subir la galería con muletas, acompañada de personal de seguridad.

"No me dejaron (ocupar el lugar destinado para personas con discapacidad) porque el ticket no venía con silla de ruedas y no me dejaron entrar con silla de ruedas. Yo tenía que estar abajo, no acá", comentó la mujer de nombre Sofía.

"Nos veníamos para acá o nos íbamos para la casa"

Ella fue enfática en señalar que al momento de comprar la entrada, lo hicieron en el apartado de personas en silla de ruedas. No obstante, la ticketera no registro dicho boleto, sino que el de galería, ambos de mismo valor.

Mujer denuncia al Festival de Viña del Mar

"¿Qué nos dijeron? Que si no queríamos venir acá que nos fuéramos para la casa", agregó la mujer, que lamentó la respuesta que le dieron desde PuntoTicket.

El hijo de la mujer, Victor Chacón, intervino en la conversación y contó que agotó todas las instancias para rectificar el ticket de su madre, incluso llevando papeles médicos, pero desde la empresa no les dieron respuesta satisfactoria. "La opción era, o nos veníamos para acá o nos íbamos para la casa", acotó el hombre.

"Tuvimos que dejar la silla de ruedas guardada allá donde los voluntarios de abajo, y subir acá todo", añadió la mujer, quien puede caminar solo por unos minutos, por lo que es usuaria casi permanente de la silla.

"Nos demoramos más de media hora en subir", concluyó Víctor, quien hizo este esfuerzo solo por su madre, ya que para él haber pasado por esto fue un verdadero dolor de cabeza. "Si fuera por mí, ya me hubiese ido", cerró.

