21 feb. 2023 - 12:00 hrs.

La rutina del tiktoker Diego Urrutia cautivó tanto al "Monstruo" como al público que vio desde sus casas la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2023.

El comediante, cuya participación fue confirmada hace solo una semana, habló principalmente sobre temas cotidianos y anécdotas de su vida.

Fue en ese contexto que reveló que tuvo una ex que es técnico en enfermería (tens), a quien le perdonó dos infidelidades.

"Fue una relación tóxica porque mi ex, la tens, me fue infiel, ¿y sabes qué hice yo? La perdoné. Pasó el tiempo y me cag... de nuevo y adivina qué hice yo, la perdoné de nuevo, dos veces perdoné una infidelidad", contó el comediante durante su rutina, lo que desató las risas del público.

"Todo es real"

Los amigos de Diego Urrutia viajaron desde Temuco, región de La Araucanía, hasta Viña del Mar para ver la presentación del periodista ante el monstruo.

"Siempre ha sido igual, siempre ha sido el mismo, la misma persona, desde que supo que iba a venir estaba tranquilo, porque es alguien muy tranquilo, muy piola", contó uno de sus amigos.

Como en el humor suele haber exageración, desde la prensa le consultaron si es que es real la historia de ex tens que contó Diego. "Sí", dijo en tres risas su amigo, para luego complementar que "todo es real, todo es real".

Otra de las amigas que estuvo presente en la Quinta Vergara señaló que "los más nerviosos fuimos nosotros., no él. Él (estaba) súper tranquilo, echando la talla, Lo vimos bien, estaba entretenido. Hubo harto apoyo y eso se agradece harto".

