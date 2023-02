21 feb. 2023 - 02:26 hrs.

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar, que comenzó durante la noche de este lunes 20 de febrero, tuvo como a sus grandes protagonistas a Tini, Diego Urrutia en el humor y Emilia, quien cerró con un show de música urbana.

Esta es la segunda vez que Emilia se presenta en el certamen. En 2017 tuvo su primera experiencia, tras pararse junto a la banda uruguaya Rombai en la Quinta Vergara.

"No le conozco ninguna canción"

Una noche como se puede apreciar eminentemente juvenil. De hecho, ese fue uno de los comentarios que más se repitió entre los televidentes en Twitter, ya que muchos no conocían ningún tema de la cantante Emilia.

Emilia en el Festival de Viña del Mar

A través de dicha red social, los internautas reconocieron la brecha generacional que existe entre ellos y los fanáticos de la argentina, puesto que les costó reconocer alguna canción de la joven, oída con anterioridad.

"No se quién es Emilia", "me siento vieja", "no cacho ningún tema de Emilia", "no le conozco ninguna canción", son parte de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

Revisa algunas reacciones

Hasta el momento no le conozco ninguna canción a Emilia pero se está mandando buen show #emiliamernes #viña2023 — Ociosaaa (@Ociosaaa1) February 21, 2023

me conformo con conocerle una sola canción a Emilia, de momento 0 y van 5 #Viña2023 — Rodrigo Moyano (@ro_moyano_26) February 21, 2023

No había escuchado ninguna canción de Emilia, ni tsmpoco las estoy escuchando.

Sólo estoy contemplando su belleza #VIÑA2023 — Christian Álvarez (@ChrisAlvaGar) February 21, 2023

No cacho ningún tema de la emilia xd #Viña2023 — chinita (@mmoalv) February 21, 2023

No cacho niuna canción de Emilia, ojalá me sorprenda #Viña2023 — Luis Montt (@LuisMontt4) February 21, 2023

Quien es el humorista y quien es Emilia? #Viña2023 — BiankitaCG 🐬 🍷🐧🇨🇱 (@BiankitaCG) February 21, 2023

Si bien Emilia puede ser desconocida para algunos, la cantante es una de las argentinas más escuchadas en Spotify, acumulando más de 8 millones de reproducciones mensuales. Además de haberse presentado en el Festival, también forma parte del jurado.

