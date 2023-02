iCata postuló para ser asistente de vuelo en conocida aerolínea: "Me gusta mucho viajar"

16 feb. 2023 - 09:20 hrs.

Hace algunas semanas, la aerolínea proveniente de Emiratos Árabes Unidos, Emirates, anunció que estaba reclutando personal en nuestro país, para que trabajen como asistentes de vuelo en sus viajes.

Este trabajo tiene base en la lujosa ciudad de Dubai, y los seleccionados deben mudarse hasta esa localidad, donde recibirán un sueldo superior a los 2 millones de pesos chilenos, libres de impuestos.

"Me gusta mucho viajar"

Una de las chilenas que postuló a este empleo es la influencer Catalina Salazar, mejor conocida como iCata, quien ya pasó dos etapas y ahora está lista para ir a la entrevista presencial, el próximo 21 de febrero.

"Me mandaron un montón de reglas", señaló a Las Últimas Noticias (LUN), detallando que la oficina reclutadora de Emirates le exigió asistir con un peinado pegado a su cabeza, maquillada, vistiendo un blazer, falda blusa y tacones.

iCata

De quedar seleccionada, estará 6 meses a prueba recibiendo el millonario sueldo, mientras comparte departamento con dos personas del mismo género, completamente pagado por la aerolínea.

"Me interesó postular para ver si quedaba porque estoy segura de que en un par de años más yo no voy a trabajar en lo que hago ahora, que es todo en redes sociales, entonces siempre es bueno buscar nuevas cosas. Siempre me ha interesado la pega de volar porque me gusta mucho viajar", señaló sobre sus motivaciones para sumarse a esta convocatoria.

¿Se irá a Dubai?

Pese a que postuló y llegó hasta la etapa de la entrevista presencial, no tiene claro si se irá a vivir a Dubai en caso de quedar seleccionada.

"Igual es harto compromiso entrar a trabajar en Dubai. Tengo que ir viendo cómo se ve. Si llego a quedar, pensaría harto en irme a Dubai", confesó, reconociendo que no le da miedo irse a vivir allá, ya que ha recibido buenas reseñas de amigas que han estado en dicha localidad.

