¿No quiere ir? Princesa Carolina de Mónaco aún no confirma su asistencia a la coronación del rey Carlos III

15 feb. 2023 - 16:30 hrs.

Para el 6 de mayo está presupuestada la fiesta de coronación del rey Carlos III de Inglaterra, en la que será proclamado como el nuevo soberano del Reino Unido, esta vez con una gran celebración frente a todo el pueblo, con shows pirotécnicos y números musicales.

Ya son miles los mandatarios y miembros de otras realezas los que han confirmado su asistencia, aunque hay algunos que han mantenido en suspenso su presencia en la ceremonia.

Este último es el caso de la princesa Carolina de Mónaco, quien junto a su hermano, el príncipe Alberto y su esposa Charlene, aún no comunican a Buckingham si es que se harán presentes el 6 de mayo.

¿Por qué Carolina de Mónaco no tendría intenciones de ir?

Que Carolina de Mónaco aún no confirme su asistencia no es simple casualidad para algunos medios de comunicación, que rumorean que la mujer derechamente no quiere ir, al parecer, por el pasado que la liga a Carlos III.

Y es que durante los años 80, la fallecida reina Isabel II insistió en que Carolina fuera la pareja de su primogénito, Carlos, recibiendo la negativa de la princesa de Mónaco, a quien no le gustaba el entonces príncipe.

Carolina de Mónaco

La recordada monarca los hacía coincidir en fiestas, pero nunca pasó nada entre ellos. En 1978, Carolina se casó con Philippe Junot, y años después Carlos tuvo su primer matrimonio con Diana de Gales.

Esta última sabía que la princesa de Mónaco era la nuera soñada de su suegra, lo que la hacía enfurecer, asegura El Universal.

Recordada es la vez que Carlos y Carolina se juntaron en una cena, ambos casados con sus respectivas parejas, y él no podía quitarle los ojos de encima a ella.

"A medida que avanza la cena, Diana se entrega a su estado de ánimo hosco; una nube de llovizna inglesa parece haberse posado sobre su vestido blanco", indicó en uno de sus libros la periodista francesa Emilie Lanez sobre este episodio, reporta el citado medio.

