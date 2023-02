15 feb. 2023 - 12:00 hrs.

Cada día queda menos para el Festival de Viña del Mar, el cual ya cuenta con su parrilla de artistas y humoristas completa, para deleitar a los asistentes y televidentes que presenciarán el certamen musical.

Si hablamos de los números que cada vez han perdido más popularidad, pero son muy importantes debido a que gracias a ellos existe el Festival, corresponde a las competencias internacionales y folclóricas, donde diferentes cantantes emergentes presentan sus temas, con el objetivo de ganar un premio y reconocimiento musical.

Hijo de Fanny Lu se presentará en el Festival de Viña 2023

Uno de los países invitados a la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2023 es Colombia, quien envió como representante al cantante Teo, hijo de la conocida artista Fanny Lu.

Esta última bien conoce el escenario de la Quinta Vergara, ya que se presentó hace 13 años, en el 2010, cantando sus grandes hits como "Celos" y "Tú no eres para mí".

Teo conversó con el medio SoyTv.cl, señalando que, si bien su madre tiene contacto con la producción del Festival, le insistió en que él postulara mediante el conducto regular.

"Ella dijo ‘yo quiero que tú mandes por tu parte la canción, y no quiero que sea por mí que te escojan, sino que por tu canción’. Y yo siempre he querido ser así, no quiero que me regale nada la industria. Yo quiero ganarme todo lo que se venga, entonces lo mandé por mi parte y quede seleccionado", señaló.

En el Festival, Teo presentará su canción "Chocolatico", que hace un tiempo estrenó a través de las plataformas musicales, correspondiente al género urbano.

