"No nos presionen a ser las de antes": Begoña Basauri se descarga contra quienes cuestionan su peso postparto

09 feb. 2023 - 20:00 hrs.

No había pasado una semana de haber dado a luz cuando le preguntaron: “Cuántos kilos subiste durante el embarazo, ya volviste a usar la ropa de antes”. La pregunta, realizada por un periodista del otro lado del teléfono, fue suficiente para que la actriz y animadora, Begoña Basauri, decidiera sincerar sus emociones sobre este tema.

Basauri reflexionó sobre las presiones a las que son sometidas las madres en el postparto. Y es que dejó en claro su molestia con los comentarios que suele recibir, no solo ella, sino también otras tantas mujeres que han pasado antes por un embarazo

La reflexión de Basauri

En un comienzo, la actriz hizo una breve reflexión y dejó una pregunta: “Miro mi cama y veo ahí a mi hija de 5 días de vida y decido no seguir”, dijo para luego lanzar una pregunta: “¿Por qué es relevante haber subido 25 o 9 kilos? Si subí 9 kilos, ¿soy mejor mujer que la que subió 25?”.

La actriz se preguntó si encajar en el grupo de las “mujeres sorprendentes”, esas que logran recuperar la figura rápido, permitirá que le den un trofeo o le anoten puntos en su faceta de mamá.

Las críticas a ciertos comentarios

Al mismo tiempo, reprochó que la mayoría de las personas estén pendientes de estos temas y creen un universo de presiones que solo afectan la salud mental de las mujeres en el postparto.

“Me meto a Google y está lleno de notas así. Artículos en que se habla de cómo recuperar tu peso, tu figura a 1 mes, 2 meses de haber dado a luz... eso significa que miles de mujeres alrededor del mundo se sintieron presionadas a tener que encajar y formar parte de ese equipo de 'mujeres sorprendentes' que recuperan su peso y cuerpo en tiempos milagrosos”, reflexionó.

Basauri compartió este escrito acompañado de una foto con su bebé, Rosa, en sus brazos. En la imagen sonríe, tiene ojeras y lleva una cola a medio lado: un aspecto natural de las mujeres en el postparto.

“Lo sorprendente no es que nos volvamos a poner los jeans de antes, lo sorprendente es que luego de una cirugía mayor seamos capaces de levantarnos y cargar a nuestras guaguas”, dijo.

Por último, explicó que la entrevista vía telefónica no continuó, porque ella no se iba a prestar para crear falsas imágenes del postparto: “No nos presionen a volver a ser las de antes. No, señores, nunca más volvemos a ser las de antes, y eso va más allá de una talla de pantalón o un número en la pesa”, concluyó.

