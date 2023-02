"Se me cayeron": Pampita contestó a insólita crítica de fan revelando que no tiene uñas en dedos de los pies

09 feb. 2023 - 14:00 hrs.

La influencer y modelo argentina, Carolina "Pampita" Ardohain, se encuentra por estos días de vacaciones en Brasil, disfrutando de los paradisíacos paisajes de las playas y el buen clima que hay por allá.

Pampita no ha querido estar despegada de sus fanáticos, y a sus redes sociales ha subido una serie de videos y fotos, mostrando lo bien que la ha pasado, y también los looks que ha lucido en los balnearios.

Usuario cuestiona a Pampita por no pintar sus uñas

Hace una semana, Pampita subió un video a su cuenta de Instagram, en el que aparece mostrando un bikini rosado, con los pies dentro de la arena.

Pese a que los dedos de sus extremidades inferiores son casi imperceptibles debido a la arena, uno de sus seguidores notó que tenía las uñas sin pintar.

Ante aquello, le "recomendó" que se pusiera esmalte sobre ellas, ya que a juicio de él, Pampita "representa a muchas chicas que te ven e imitan".

Ardohain, quien no le pidió este consejo, le aclaró el motivo por el cual no se hace la "pedicure". "No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa", indicó.

Una de sus fans criticó al internauta que le dejó dicha recomendación, y señaló, "vi el video varias veces y no llego a ver el tema de las uñas sin pintar. La verdad que envidia la vista de este señor que por cierto parece mayor. Que detallista".

