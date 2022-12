Acudió a concierto Guns N' Roses y fue golpeada por micrófono que lanzó Axl Rose: "Podría haberme matado"

El grupo estadounidense, Guns N’ Roses, realiza una gira de conciertos por Australia, donde una vez más reunieron a miles de fanáticos.

Y en el cierre de uno de ellos, en la ciudad de Adelaida, se produjo un hecho curioso, pero que terminó de la peor manera.

Tras interpretar “Paradise City”, el tema que daba por finalizado el concierto, el vocalista de la banda, Axl Rose, lanzó su micrófono al público, impactando de lleno en la cara de Rebecca Howe.

En fotos publicadas por diversos medios, se aprecia que la mujer terminó con su nariz y ojos muy afectados tras recibir el golpe.

Howe dijo, en declaraciones que reprodujo el medio New York Post, que tras recibir el impacto pensó que su cara estaba “hundida”.

“Y si fuera un par de centímetros a la derecha o a la izquierda, pude haber perdido un ojo... ¿Y si me pega en la boca y me rompe los dientes?”, añadió la mujer.

Para cerrar, sentenció que “si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, podría haberme matado”.

#Exclusive: 10 News First speaks with the woman who was hit in the face by a microphone thrown by @gunsnroses frontman Axl Rose at this week's concert at @theadelaideoval.



Rebecca Howe described the blow like being "hit by a truck" and that she "could have lost an eye". pic.twitter.com/3FLbUgVD3z