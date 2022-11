Spotify Wrapped: Así puedes revisar cómo fue tu 2022 en la plataforma de música

Ya entradamos en la recta final del 2022 y Spotify lo sabe. Por lo mismo, la aplicación musical lanzó, como es habitual en cada cierre de año, Tu Año Musical, el cual resume tu año en música.

En concreto, lo que hace la aplicación es entregarte un informe detallado de las canciones, los artistas y podcasts más oídos durante el año en curso.

The red carpet is ready for you 💃

Get your #SpotifyWrapped now and share how you listened this year.https://t.co/Gkp585MbUk pic.twitter.com/kQaQrXEyGI