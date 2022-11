Miguel Varoni sigue preocupando a sus fans: Así luce en un video bailando el tema de "Pedro El Escamoso"

27 nov. 2022 - 23:00 hrs.

El cambio radical del protagonista de “Pedro, El Escamoso”, Miguel Varoni, sigue siendo objeto de preocupación para sus fans. Esta vez el actor reapareció bailando el popular tema de la telenovela y preocupó por su delgadez.

El actor colombiano, de 57 años, alcanzó fama en el año 2001, cuando interpretó en la telenovela al pintoresco personaje de un hombre mujeriego, que tenía un físico corpulento y de gran tamaño.

Sin embargo, ese personaje que quedó en la memoria de muchos está muy distante de la realidad actual de Miguel Varoni, quien luce mucho más delgado desde el año 2021, cuando se contagió de Covid-19.

Tras sufrir las secuelas de la enfermedad, bajó de peso, cambió su alimentación a completamente vegana y además se sometió a una cirugía facial para parecerse al cantante Maluma.

Miguel Varoni en el centro de las críticas por su físico

En ese momento, el actor aclaró que se sometió a un retoque estético para sentirse mejor con él mismo e invitó a todos sus fans a hacer lo mismo si era lo que realmente deseaban y con responsabilidad.

Desde entonces, el protagonista de “Pedro, El Escamoso” había pasado desapercibido hasta que hace unos días su esposa, la también actriz Catherine Siachoque, compartió un video en su cuenta de Instagram, mientras el actor aparecía bailando.

El clip se hizo viral en las redes sociales porque, aparentemente, Miguel Varoni no ha dejado de perder masa muscular, lo que incluso lo ha llevado a parecer de mucha mayor edad de la que tiene.

Fans se muestran preocupados por "Pedro, El Escamoso"

Las reacciones al video no se hicieron esperar. Los fans se mostraron preocupados ante el aspecto desaliñado del actor y muchos se preguntaron: “¿Qué le pasó?”.

“El sol no se puede ocultar con el dedo, dieta, ejercicio, por Dios eso se llama droga ojalá la deje y se componga”; “Creo que Miguel está pasando por alguna crisis, y no lo quiere divulgar, espero no sea nada importante”; “Es lo que sucede cuando se hacen dietas estrictas, se envejece prematuramente”; “Ojalá que esté bien y no sea enfermedad”, fueron parte de las reacciones.

