¿Rihanna apoya a Brasil en el Mundial de Catar? Video donde "aparece la cantante" se hace viral en redes sociales

¿Rihanna apoyando a Brasil en el Mundial de Catar 2022? Un video en el que aparece "supuestamente" la cantante con la bandera pintada en su cuello, se ha hecho viral en redes sociales.

Lo cierto es que este rumor no es más que una noticia falsa. Primero, porque la mujer a la cual señalan que es Rihanna, no lo es, sino que es su doble brasileña, y el video que se ha difundido no es del Mundial de Catar, sino que del de Brasil 2014.

Ella es la brasileña Priscila Beatrice, una vez más fue confundida con @rihanna.



La doble de Rihanna

La mujer cuyo parecido a Rihanna es impresionante, se llama Priscila Beatrice. En 2014, alentó de forma activa a su natal Brasil, y luego de la eliminación de la 'Canarinha', lo hizo con Alemania.

Priscila es diseñadora y ha impulsado su carrera como modelo e influencer. En 2020 se hizo ampliamente conocida, consiguiendo ese año cientos de miles de seguidores.

Desde entonces, le ha sacado mucho más partido a su impresionante parecido, y ha imitado varios looks que ha mostrado Rihanna a lo largo de su carrera.

De hecho, en un video de Priscila que se hizo viral, la propia Rihanna le comentó y le preguntó: "¿Dónde está el álbum, hermana?", bromeando con su impresionante imitadora.

Cabe destacar que la brasileña no ha subido ni imágenes ni videos desde Catar. ¿Estará esperando que Brasil pase a la siguiente fase? Hay que estar atentos a sus redes sociales para saberlo.

