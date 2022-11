"Todo lo que diga va a ser usado en mi contra": Benjamín Vicuña confiesa qué le gusta de las mujeres

24 nov. 2022 - 14:00 hrs.

Uno de los actores chilenos más queridos y halagados, sobre todo por las mujeres, es Benjamín Vicuña. Con carrera tanto en nuestro país como en Argentina, el intérprete es uno de los más exitosos del tiempo actual.

Esta semana, Vicuña dio una entrevista al medio trasandino Clarín, entregando varias declaraciones, entre ellas, una que tiene que ver con su vida amorosa.

"Todo lo que diga va a ser usado en mi contra"

Benjamín Vicuña fue consultado sobre cómo le gustan las mujeres, en esta etapa en la que se encuentra completamente soltero, tras haber terminado su fugaz romance con Eli Sulichin.

Al respecto, comenzó diciendo que "todo lo que diga va a ser usado en mi contra y todo lo que diga va a caer en un lugar común. Así que teniendo todo eso de base, me parece que el humor es importante. No me refiero a alguien gracioso o chistoso; tiene que ver con un punto de vista en la vida".

Pese a lo anterior, reconoció que de todas formas sí aprecia la belleza de las mujeres al momento de iniciar una relación.

"Lo que pasa es que la belleza es el resultado de capas. La belleza sin humor o sin una opinión es nada, se evapora", reflexionó.

En cuanto a si se ve formando nuevamente familia, Vicuña confesó que se encuentra feliz con sus 5 hijos, los cuales tuvo tanto con Carolina "Pampita" Ardohain y Eugenia "China" Suárez.

"Soy familiero y disfruto a mis hijos (Bautista, Benicio y Beltrán, con Pampita; Magnolia y Amancio, con la China Suárez). Trato de ser el mejor padre posible y hoy me cuesta mucho imaginar cómo sería volver a empezar. Estoy bien así como estoy", indicó.

Todo sobre Famosos chilenos