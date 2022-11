"Se forman dos bandos": Sigrid Alegría adelanta cómo se viene la recta final de 'Hasta Encontrarte'

23 nov. 2022 - 16:00 hrs.

La teleserie de la tarde de Mega, "Hasta Encontrarte", ya se encuentra oficialmente en su recta final, con capítulos de verdadero infarto.

Durante los últimos episodios, Muriel (Valentina Acuña) ya se enteró de sus verdaderos orígenes —que es adoptada—, y que Asunción (Sigrid Alegría) no es su madre biológica.

Esta revelación comenzó a derrumbar la aparente "vida perfecta" que presumía tener el personaje de Sigrid Alegría, quien además se enfrentó frente a frente con la mujer a la cual le sustrajo su hija, Catalina (Luz Valdivieso).

¿Qué pasará en la recta final?

Sigrid Alegría comentó con las redes sociales de nuestro canal algunos detalles de lo que será el desenlace de esta teleserie, cuyo final se grabó en abril de este 2022, al comenzar el trabajo de la producción.

Sobre cómo quedará la relación con su hija en la ficción, Sigrid está confiada en que la joven logrará empatizar con ella.

"A ella le da miedo que su hija no la quiera por no ser perfecta. Porque le mintió, porque no es fértil y todo lo que sabemos. Tiene pánico a que ella la juzgue. Pero lo que la ha hecho cambiar y tener las ganas de contar, es que ella confía en que crió a una mujer muy noble, que tiene valores y que la va a entender. Llegó a ese camino cuando la vio que era una mujer, que tenía preguntas, inquietudes", teorizó.

Ya refiriéndose al desenlace, adelantó que "se forman dos bandos, los que quieren defender la verdad y los que defienden la mentira. Ambos vienen con el escudo del amor, porque no la quieren perder, que esté bien, porque quieren lo mejor y la aman con locura (a Muriel)".

¿Cuándo sería el gran final? Si bien no dio fechas, sí adelantó que este podría darse dentro de las próximas semanas, para luego dar paso a la nueva producción de las 15:00 horas, "Juego de Ilusiones".

"Hasta Encontrarte" emite sus capítulos estreno de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

